Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda... - Haberler

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Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda...

Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda...

Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda...

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Anadolu Yakası, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Haberler

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