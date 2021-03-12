Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı
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Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı

12.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:40

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda para transferleri yaparak 'terörizmin finansmanının önlenmesini kanununa muhalefet etme' ve 'silahlı terör örgütü üyeliğini' suçlarını işledikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da yürütülen çalışmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

Öte yandan 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı
Son dakika haberleri: DEAŞ'e para transferi yapan 19 şüpheliye İstanbul'da gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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