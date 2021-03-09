Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde...
09.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:51
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı