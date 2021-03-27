Son dakika haberleri | İSTANBUL ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.