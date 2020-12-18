Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

18.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:45

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından cemaate seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından cemaate seslendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazının ardından cami cemaatine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından cami içerisinde cemaate seslenerek korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulundu.

Cami cemaatine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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