Son dakika haberleri: İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.
09.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:22
Son dakika haberlerine göre İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay