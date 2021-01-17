Kısıtlama sessizliği hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte, sadece dışarı çıkmalarına izin verilen kişilerin hareketliliği gözleniyor.

Kentin en kalabalık noktalarından olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Eminönü'ne sessizlik hakim.

Kısıtlamadan muaf olan turistlerin de dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sokağa çıkmayı tercih etmediği, çok az sayıda turistin Sultanahmet Meydanı'nda gezdiği gözlendi. Bebek, Ortaköy ve Emirgan'ın sahil şeridi boş kaldı.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceliyor.

Anadolu Yakası'nda sahil şeridinin yanı sıra cadde ve sokakların boş olduğu görülürken, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yok denecek kadar az.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 13.50 itibarıyla yüzde 9 oldu.

Belirtilen süre içerisinde açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de az sayıda müşteri alışveriş yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen