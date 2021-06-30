Son dakika haberleri | İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi
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Son dakika haberleri | İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

Son dakika haberleri | İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İstanbul'da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre "10 numara" yağ ele geçirildi.

İstanbul'da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre "10 numara" yağ ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde bulunan bir depodan piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine 14 Haziran'da baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 35 bin litre işlenmemiş atık yağ ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 1 kamyonet ele geçirdi. Baskında H.H.E.(21) ve M.C.(52) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılarak adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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