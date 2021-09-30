Son dakika haberleri: İsrailli istihbarat firmasından 'İran'daki gizli füze üssünde ciddi hasar oluştu' iddiası - Haberler
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Son dakika haberleri: İsrailli istihbarat firmasından "İran'daki gizli füze üssünde ciddi hasar oluştu" iddiası

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İsrailli istihbarat firmasından

Son dakika haber... İsrailli özel bir istihbarat firması Tahran yakınlarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "gizli füze üssü" olduğunu öne sürdüğü bir binada ağır hasar oluştuğunu gösteren uydu fotoğraflarını paylaştı.

İsrailli özel bir istihbarat firması Tahran yakınlarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "gizli füze üssü" olduğunu öne sürdüğü bir binada ağır hasar oluştuğunu gösteren uydu fotoğraflarını paylaştı.

ImageSat International isimli özel güvenlik firmasından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın batısında "gizemli bir patlama" yaşandığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu patlamanın Devrim Muhafızları'na ait "gizli füze üssü" olduğu savunulan bir binada yaşandığı öne sürüldü.

Söz konusu binaya ait olduğu söylenen 22 Eylül ve 27 Eylül'de alınmış iki ayrı fotoğrafı paylaşıldı.

İkinci fotoğrafta söz konusu binanın bir kısmında ağır hasar olduğu görülüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül'de Tahran'ın batısındaki bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan iki üyesinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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