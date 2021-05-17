Son dakika haberleri! İsrail uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 doktor hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İsrail uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 doktor hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İsrail uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 doktor hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İsrail'in, dün sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda 2 doktor ve 1 doktor adayı öldü.

İsrail'in, dün sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda 2 doktor ve 1 doktor adayı öldü.

İsrail uçaklarının, Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda hayatını kaybeden 42 kişi arasında doktorlar da vardı.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Eymen Ebul Avf ve Psikiyatri Uzmanı Muin el-Alul dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda diş hekimliği fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Şeyma Ebul Avf da babası gibi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimal Mahallesi'ndeki saldırının bir savaş suçu ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını yasaklayan uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in hiçbir şeyin kutsallığını tanımadığını ve sağlık kuruluşları, ambulanslar ile sağlık ekiplerini hedef aldığını belirten Ebu Silmiyye, uluslararası kurumları İsrail'in saldırılarının durması için müdahaleye çağırdı.

İsrail'in hastanelere çıkan yolları da vurarak ambulansların ulaşmasını engellemeye çalıştığını kaydeden Ebu Silmiyye, doktorlar ve sağlık kurumlarına uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Doktor Ebul Avf'ın adı çalıştığı yerde yaşatılacak

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden Ebul Avf'ın isminin Şifa Hastanesi İdare binasındaki eğitim salonuna verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ise Ebul Avf'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye ve İsrail'i saldırgan eylemlerinden caydırmak için acil adımlar atmaya çağırdı.

İsrail savaş uçaklarının pazar sabahı Vahde Caddesi'nde onlarca evi yerle bir ettiği saldırılarda 10'u çocuk, 16'sı kadın 42 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Tarkan Sibel Can Özcan Deniz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İsrail uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 doktor hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:21:18. #1.14#

title