Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanlığı: "Uzun menzilli balistik füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdik"
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Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanlığı: "Uzun menzilli balistik füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdik"

Bir son dakika haberine göre İsrail Savunma Bakanlığı, "Hetz" füze savunma sistemi ile uzun menzilli bir karadan karaya balistik füzesini engellemek için bir test başarılı yaptığını açıkladı.

Son dakika haberleri | İsrail Savunma Bakanlığı:
13.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:57

İsrail Savunma Bakanlığı, "Hetz" füze savunma sistemi ile uzun menzilli bir karadan karaya balistik füzesini engellemek için bir test başarılı yaptığını açıkladı.

İsrail Devlet Televizyonu (KAN), bu gece ülkenin merkezindeki bir askeri üssünde gerçekleştirilen testte "Hetz-2" önleme füzesinin ilk kez kullanıldığını bildirdi. KAN'a göre, testin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile işbirliği içinde, Ordu Bakanlığı, İsrail Hava Sanayi gözetiminde ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştiği kaydedildi. KAN, testte uzun menzilli bir karadan karaya füzenin imha edildiğini ve "Hetz" füze önleme sistemini kullanma testin başarılı olduğunu ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz testin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail uzak ve yakın zorluklarla karşı karşıya ve İsrail'deki daimi teknolojik hareket, düşmanlarımızdan her zaman bir adım önde olmamızı ve İsrail Devleti'nin gökyüzünü savunmamızı sağlıyor. Havada, denizde, karada ve siber uzayda savunma sisteminin yeteneklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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