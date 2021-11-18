Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın evinde çalışan bir kişi "İran ajanlığı" suçlamasıyla tutuklandı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle "İran ajanlığı" suçlamasıyla tutuklandı.

İsrail basınının Adalet Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37), İsrail'e yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan Black Shadow isimli hacker grubuna yardım teklifinde bulundu.

İddianamede, Gorochovsky'nin, Savunma Bakanı'nın evi hakkında bilgi verebileceği ve bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirme teklifiyle hacker grubuyla iletişime geçtiği belirtildi.

Gorochovsky'nin mesajlaşma uygulaması "Telegram" üzerinden iletişime geçtiği hackerlara, "evdeki masa, bilgisayar, telefon, tablet, bir kasa, üzerinde IP adresi yazılı bir etiket ve Gantz'ın evinden başka unsurları fotoğraflayıp gönderdiği" paylaşıldı.

İran'a ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Gorochovsky'nin silahlı soygun, haneye tecavüz, hırsızlık gibi suçlardan dört defa hapis yattığı aktarıldı.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), söz konusu kişinin evdeki data güvenlik protokolü nedeniyle herhangi bir gizli bilgiye ulaşamadığını ve bunları hacker grubuna aktaramadığını duyurdu.

Gorochovsky'nin avukatı Gal Wolf, müvekkilinin herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturma niyetinde olmadığını ve bunu gerçekleştirmediğini sadece "ekonomik kaygılar nedeniyle bu eyleme giriştiğini" savundu.

Sabıka kaydı kabarık bir kişinin Savunma Bakanı'nın evinde nasıl işe alınabildiği yönünde eleştiriler basında yer alırken, medyaya konuşan güvenlik ve hukuk kaynakları, "konunun ciddi bir hata ve güvenlik açığı olduğunu, ulusal güvenliğe zarar verme riski taşıdığı" değerlendirmesi yaptı.

İran hükümetiyle ilişkili olduğu ileri sürülen Black Shadow isimli hacker grubu, daha önceden İsrail'e ait web taban sağlayıcısı Cyberserve'in ağlarına sızmıştı. Taban sağlayıcısı şirketle çalışan ulaşım, rezervasyon, internet uygulamaları ve sigorta şirketi gibi firmaların bilgileri hacker grubunun eline geçmişti.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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