Son dakika haberleri... İsrail polisleri ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı
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Son dakika haberleri... İsrail polisleri ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı

11.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:33
Son dakika haberleri... İsrail polisleri ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı

Son dakika haberleri... İsrail polisleri ile Aşdod kentinde Tevrat eğitimi veren bir okulun kapatılmasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

İsrail polisleri ile Aşdod kentinde Tevrat eğitimi veren bir okulun kapatılmasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler) arasında çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak eğitimlerine devam eden bir okulu kapatmaya gelen belediye görevlilerine, okul öğrencilerinin saldırması üzerine polis güçleri olay yerine çağrıldı.

Bunun üzerine Haredilerden yüzlerce genç ile polis güçleri arasında arbede çıktı. Olaylarda 3 polis yaralandı, kamu düzenini bozmaktan 15 gösterici gözaltına alındı.

?????- Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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