Son dakika haberleri... İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Adana'da protesto edildi
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Son dakika haberleri... İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Adana'da protesto edildi

Son dakika haberleri... İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Adana'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Adana'da protesto edildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Adana'da protesto edildi.

Öğle namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut Eraslan, burada grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kudüs'ün İslam'ın başkenti, İsrail'in de bir terör devleti olduğunu belirten Eraslan, "Uzun zamandır var olan hak ihlali ve saldırıların, özellikle ramazanda Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılması, Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur." dedi.

Eraslan, İsrail'in Filistin'in özgürleşme ve demokratikleşme süreçlerini nasıl engellediğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Dil, din, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yerine getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak dünyanın vazifesidir."

Açıklamanın ardından gruptakiler araçlarıyla, D-400 kara yolundan İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığının bulunduğu merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi kavşağına kadar konvoy oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
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