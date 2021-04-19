İsrail polisi Doğu Kudüs'te teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilerin Şam Kapısı'nda toplanmasına izin vermedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilerin Şam Kapısı'nda toplanmasına izin vermedi.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınına geldi.

İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için atlıları devreye soktu.

Önceki günlerin aksine İsrail polisi ses bombası ve toplumsal olaylara müdahale aracını kullanmadı.

Öte yandan Şam Kapısı yakınındaki alanda oturanları kaldıran İsrail polisi ile Filistinliler arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi de onlara ses bombaları ve TOMA ile müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci