Son dakika haberleri | İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2) - Haberler
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Son dakika haberleri | İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.

Basında çıkan haberler de, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.

Son dakika haberleri | İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2)

Son dakika haberleri | İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2)

Son dakika haberleri | İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü (2)

Son dakika... İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

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AA - Son Dakika Haberleri

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