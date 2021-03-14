Son dakika haberleri | İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı
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Son dakika haberleri | İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

14.03.2021 01:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:01
Son dakika haberleri | İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberi: Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrailli gayrimeşru yerleşimcilerin saldırısına karşı evini savunan iki Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrailli gayrimeşru yerleşimcilerin saldırısına karşı evini savunan iki Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Nablus kenti Gayrimeşru Yerleşime Karşı Direniş Halk Komitesi Koordinatörü Bilal İyd, AA muhabirine, Burin kentindeki Yahudi yerleşimcilerin, bir Filistinlinin inşa halindeki evine saldırdığını ve evin bir kısmını yıktıklarını belirtti.

Bilal İyd, "Yerleşimciler gelip saldırırken, bir süre sonra İsrail askerleri geldi ve Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle ateş etti. Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrail askerleri, yerleşimcilere karşı hiçbir şey yapmadı. Bölgedeki Cefat Ronin Yahudi yerleşimlerinden saldırılar her hafta perşembe, cuma, ve cumartesi günleri yoğunluk kazanıyor." dedi.

İyd, İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan Filistinli iki gencin, Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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