Son dakika haberleri | İsrail, Mayıs ayında Filistinlilere 155 gözaltı kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İsrail, Mayıs ayında Filistinlilere 155 gözaltı kararı aldı

Son dakika haberleri | İsrail, Mayıs ayında Filistinlilere 155 gözaltı kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Filistin Tutuklular Derneği (PPS), Mayıs ayından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldı.

Filistin Tutuklular Derneği (PPS), Mayıs ayından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes devam ederken, Filistin Tutuklular Derneği (PPS) Mayıs ayının başından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldığını bulundu. PPS, İsrail'in son dönemde Filistinlilere yönelik gözaltı kampanyalarını yoğunlaştırdığını belirtti. PPS, kadın da dahil olmak üzere, gözaltı kararı verilen Filistinlilerin sayısının 500'e ulaştığını de açıkladı. İsrail'in gözaltı kararı, kişilerin yargılama öncesi güvenlik nedenleriyle uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | İsrail, Mayıs ayında Filistinlilere 155 gözaltı kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 18:37:41. #1.16#

title