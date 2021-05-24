Son dakika haberleri | İsrail, Mayıs ayında Filistinlilere 155 gözaltı kararı aldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Filistin Tutuklular Derneği (PPS), Mayıs ayından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldı.

Filistin Tutuklular Derneği (PPS), Mayıs ayından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldı.

İsrail ve Hamas arasında ateşkes devam ederken, Filistin Tutuklular Derneği (PPS) Mayıs ayının başından bu yana İsrail, Filistinlilere karşı 155 gözaltı kararı aldığını bulundu. PPS, İsrail'in son dönemde Filistinlilere yönelik gözaltı kampanyalarını yoğunlaştırdığını belirtti. PPS, kadın da dahil olmak üzere, gözaltı kararı verilen Filistinlilerin sayısının 500'e ulaştığını de açıkladı. İsrail'in gözaltı kararı, kişilerin yargılama öncesi güvenlik nedenleriyle uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı