Son dakika haberleri! İsrail'in Suriye'de Esed rejime ait askeri noktalara hava saldırıları düzenlediği iddia edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam ve Humus illerindeki bazı noktalarına İsrail tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiğini ileri sürdü.