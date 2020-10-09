Son dakika haberleri! İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarında büyük yangın

Son dakika haberine göre İsrail makamları, ülkenin Lübnan sınırı yakınlarında farklı ormanlık alanlarda büyük yangın çıktığını duyurdu.

İsrail makamları, ülkenin Lübnan sınırı yakınlarında farklı ormanlık alanlarda büyük yangın çıktığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Vadi Ara bölgesinde yer alan Arara ve Kefr Kara köylerinde halkın yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, yangının Nof HaGalil bölgesindeki bazı evlere kadar ulaştığı, 2 kişinin dumandan zehirlenme tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise yangınların çıkış nedeninin bölgedeki yüksek hava sıcaklığı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat