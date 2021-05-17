Son dakika haberleri! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Kudüs Seriyyelerinden bir komutanın öldüğünü açıkladı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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