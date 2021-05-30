Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze saldırısında ana caddenin yarıldığı ve patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda ana caddenin yarıldığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.