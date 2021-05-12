Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan bölgeden detay Gazzeli bir kadının feryadı Bölgedeki sağlık ekiplerinden detaylar Vurulan binadan ve çevrede oluşan hasardan detaylar İtfaiye ekibinin binaya su sıkması Çevredeki araçlarda oluşan hasarlardan detaylar GAZZE - İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vurulan bölgeden detay
Gazzeli bir kadının feryadı
Bölgedeki sağlık ekiplerinden detaylar
Vurulan binadan ve çevrede oluşan hasardan detaylar
İtfaiye ekibinin binaya su sıkması
Çevredeki araçlarda oluşan hasarlardan detaylar GAZZE - İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı