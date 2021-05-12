Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
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Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan bölgeden detay Gazzeli bir kadının feryadı Bölgedeki sağlık ekiplerinden detaylar Vurulan binadan ve çevrede oluşan hasardan detaylar İtfaiye ekibinin binaya su sıkması Çevredeki araçlarda oluşan hasarlardan detaylar GAZZE - İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vurulan bölgeden detay

Gazzeli bir kadının feryadı

Bölgedeki sağlık ekiplerinden detaylar

Vurulan binadan ve çevrede oluşan hasardan detaylar

İtfaiye ekibinin binaya su sıkması

Çevredeki araçlarda oluşan hasarlardan detaylar GAZZE - İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.

Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Son dakika haberleri! İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu, dünden beri şehit olanların sayısı 32'ye yükseldi
Son dakika haberleri | İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu, dünden beri şehit olanların sayısı 32'ye yükseldi
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