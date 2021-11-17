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Son dakika haberleri... İsrail İç İstihbarat Başkanı Bar, Filistin Devlet Başkanı Abbbas ile görüştü

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İsrail İç İstihbarat Başkanı Bar, Filistin Devlet Başkanı Abbbas ile görüştü

Son dakika haberi: İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yeni başkanı Ronen Bar'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Ürdün istihbaratından yetkililerle görüştüğü bildirildi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yeni başkanı Ronen Bar'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Ürdün istihbaratından yetkililerle görüştüğü bildirildi.

İsrail basınındaki haberler e göre, ekim ayında göreve başlayan Bar, birkaç gün önce Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi.

Görüşmede "güvenlik koordinasyonu ve Gazze" dosyalarının ele alındığı kaydedildi.

Bar'ın 14 Kasım Pazar günü de Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ve diğer Mısırlı güvenlik yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Şin-Bet Başkanı'nın Mısır ziyaretinin, Kahire'nin "Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Hamas- İsrail esir takası için çalıştığı" yönündeki haberler in ardından gelmesi dikkati çekti.

Bar'ın, Mısır ziyareti öncesinde de Ürdün istihbaratından isimlerle bir araya geldiği aktarıldı.

Şin-Bet içinde farklı görevlerde bulunan Ronen Bar, İsrail hükümetinin onaylamasıyla ekim ayında 6 yıldır Şin-Bet Başkanı olan Nadav Argaman'dan görevi devralmıştı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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