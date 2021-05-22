Son dakika haberleri... İsrail günler boyunca bombaladığı Gazze'de çocukların sevinçlerini ve hayallerini de enkaz altında bıraktı

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail ordusunun 11 gün boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde ateşkesin ardından sokaklar yeniden hareketlenmeye başlarken küçük bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılan giyemediği bayramlığı bile yaraların kolay kapanmayacağını gösteriyor.

NUR EBU IYŞE - İsrail ordusunun 11 gün boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde ateşkesin ardından sokaklar yeniden hareketlenmeye başlarken küçük bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılan giyemediği bayramlığı bile yaraların kolay kapanmayacağını gösteriyor.

En büyüğü engelli 7 çocuğuyla Gazze'de yaşayan Havaciri çifti, Ramazan Bayramı için evlerini süslemiş, çocuklarına bayramlık kıyafetler almış, komşularına geleneksel Filistin tatlılarından hazırlayıp dağıtmışlardı.

Ancak İsrail'in saldırıları tüm Gazze halkı gibi Havaciri ailesinin de bayram sevincini yarım bıraktı.

Filistinli Suheyb el-Havaciri'nin 2 yaşındaki kızına bayramda giymesi için aldığı elbiseyi yıkılan evinin enkazından çıkarması, İsrail'in saldırılarının Gazzeli aileler ve çocuklar için ne kadar yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"İsrail saldırısıyla tüm bayram hazırlıklarımız bir enkaza ve hayale döndü"

AA muhabirine konuşan Suheyb el-Havaciri, İsrail'in attığı füzelerden birinin evlerinin hemen yakınına düştüğünü, büyük hasara uğrayan evin oturulmaz hale geldiğini söyledi.

Bomba sesleri ve yıkımlar sebebiyle ailesinin büyük korku yaşadığını belirten Havaciri, saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulduklarını aktardı.

Filistinli baba, "Saldırıyla birlikte her yer toz bulutuyla kaplandı. Ne olacağını bilemiyordum. Çocuklarımı sakinleştirdim. Herkes için her zaman dua ettik ama İsrail barbarlığının kurbanı olacağımızı bilmiyorduk." dedi.

Ateşkes sonrasında yerle bir olan evi incelerken, küçük kızı Liyan'a aldığı bayramlığı enkazın altında ucundan gördüğünü dile getiren Havaciri, dikkatle çıkardığı elbisenin, İsrail'in acı ve hüzne dönüştürdüğü sevinçlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

İsrail saldırılarından önce aldığı bayramlığı kızının çok beğendiğini, sımsıkı tutarak hiçbir aile üyesine vermeyip yanından ayırmadığını belirten Havaciri, şunları söyledi:

"Küçük kızım Liyan aldığım bayramlığını giymeyi çok istiyordu. İsrail evimizle beraber elbiseyi de kullanılmaz hale getirdi. İsrail saldırısıyla tüm bayram hazırlıklarımız bir enkaza ve hayale döndü."

Havaciri, saldırılarda sadece kendi evinin değil çevredeki birçok evin de zarar görerek aynı akıbeti paylaştığını, yaşadıkları bölgede hayat emaresi kalmadığını kaydetti.

"İsrail'in işlediği insanlık suçları karşısında hiçbir şey yapmayan, sessiz sakin oturan tüm dünyayı kınıyorum." diyen Havaciri, uluslararası toplumu, çocukların oyun, yaşam, güvenlik ve barış haklarını garanti altına almaya, onların şiddetli patlama seslerinden ve yıkım manzaralarından uzak tutulması için harekete geçmeye çağırdı.

Gazze sokaklarına hareketlilik geri döndü

Öte yandan Filistinlilerin tatmadığı bayram sevinci, onlarca can kaybı ve yıkımın ardından Gazze'de yavaş yavaş yeniden yaşanmaya başladı.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkese gidilmesi ile bombardıman ve roket sesleri yerini tezahürat seslerine bıraktı.

Gazze'nin ara sokaklarında da seyyar satıcılar yeniden meyve ve sebze satmak için yollara düştü. Bir seyyar satıcının arabasındaki hoparlörden yükselen "Gazze'den Kudüs'e, İsrail bir kuruş etmez" sloganı dikkatleri çekti.

Bazı Filistinliler, vakit kaybetmeden İsrail saldırıları sebebiyle yıkılan evlerinden geriye kalan eşyalarını ve anılarını enkaz altından çıkarmaya girişti.

Yerle bir olmuş evlerin yanından geçen bir Filistinli, "İsrail Gazze'yi yıktı, ama kendi ellerimizle ve direniş silahıyla yeniden inşa edeceğimizi bilmiyor." diyerek mücadele inancını dile getirdi.

Kentin ana kavşağında ise yaklaşık bir hafta önce kutlama yapılmadan geçen bayram coşkusu, saldırıların bitmesinin getirdiği rahatlama ve sokaklarda görülen hareketlilikle yeniden yaşanmaya başladı.

Yerinden edilmiş yüzlerce insan yaralarını sarmaya ve İsrail bombardımanı altında çıktıkları sınır evlerine dönmeye hazırlanırken, düzinelerce araba Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait okullara sığınan Filistinlileri evlerine taşımaya başladı.

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olamk üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha