Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Dün İsrail'in yerleşim planına karşı düzenlenen protesto sırasında İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç Ahmed Zahi Bani Shamsa hayatını kaybetti.

Dün İsrail'in yerleşim planına karşı düzenlenen protesto sırasında İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç Ahmed Zahi Bani Shamsa hayatını kaybetti.

İsrail güçleri dün Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli yerleşim planlarına karşı bir protestoya müdahale etti. Protestoda İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu Filistinli genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Ahmed Zahi Bani Shamsa tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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