Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi
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Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi

Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli Ahmed el-Fahd toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli Ahmed el-Fahd toprağa verildi.

"Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin, sabah saatlerinde, Ramallah yakınlarındaki Ummu'ş Şerayıt beldesinde vurarak öldürdüğü 23 yaşındaki Filistinli genç, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Filistin Tıp Kompleksinden alınan naaş, El-Emari Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi. Fahd, burada kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir el-Cağub, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin, Ramallah yakınlarındaki Ummu'ş Şerayıt beldesinde Ahmed el-Fahd isimli Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu Fahd'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi
Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi
Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi
Son dakika haberleri! İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli genç defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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