İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı
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İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı.

- İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

KUDÜS - İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu polis aracına taş attığı iddiası ile gözaltına aldı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı. Filistinli çocuğu polis aracına bindiren İsrail polisi, çocuğun gözaltına alınmasına polis aracına taş atmasını gerekçe gösterdi. Çocuğun kız kardeşi ise polise ağabeyinin bir şey yapmadığını söyleyerek, onu kurtarmaya çalıştı. Küçük kızın gözyaşları içinde polisten ağabeyinin serbest bırakılmasını istediği anın görüntüsü yürek burktu.

Gözaltına alınmak istenen çocuğun ise bir süre polis aracında tutulmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı
İsrail güçlerinden 10 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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