Son dakika haberleri! İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinli gazeteci açlık grevine girmesi üzerine hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinli gazeteci açlık grevine girmesi üzerine hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri! İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinli gazeteci açlık grevine girmesi üzerine hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail güçlerinin, 21 Nisan'da evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi'nin, açlık grevine başlaması üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, 21 Nisan'da evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi'nin, açlık grevine başlaması üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Basın Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimavi'nin keyfi olarak gözaltına alınması ve gözaltı şartlarına tepki amacıyla 3 gündür açlık grevini devam ettirdiğini söyledi.

Adra, Al Jazeera Mubasher kanalında çalışan Rimavi'nin (43) Beytüllahim'deki Etzion Gözaltı Merkezinden alınarak Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Rimavi, 21 Nisan Çarşamba günü Ramallah'taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Daha önce İsrail hapishanelerinde 10 yıldan uzun bir süre hapis yatan Rimavi, bu sürenin çoğunu idari tutuklu olarak geçirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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