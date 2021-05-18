Son dakika haberleri... İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri... İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İsrail güçlerinin ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Nisan'dan bu yana gözaltına alınan Filistinlilerden 450'sinin Batı Şeria'da, 400'nün de Doğu Kudüs'te ikamet ettiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylarda yaralanan Filistinlilerin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin 9 Mayıs'tan bu yana 850'den fazla İsrail vatandaşı Filistinliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarını barikatlarla kapatması, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı ve İsrail polisinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması bölgede yaşanan gerilimin fitilini ateşlemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başladığı 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerdeki gerginlik daha da arttı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail polisleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı
İsrail polisleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı
Son dakika gündem: İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale
Son dakika gündem: İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Sergey Lavrov
Magazin Burak Sergen Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:25:54. #1.15#

title