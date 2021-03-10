Son dakika haberleri... İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı
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Son dakika haberleri... İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı

10.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:31
Son dakika haberleri... İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi gözaltına aldı

Son dakika haber: İsrail polisleri, evine baskın düzenledikleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı.

İsrail polisleri, evine baskın düzenledikleri Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı.

Şeyh Sabri'nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail polislerinin Şeyh Sabri'yi hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldığını ve Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürdüğünü aktardı.

Şeyh İkrime Sabri, dün Filistinlilere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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