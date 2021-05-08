Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı
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Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ses bombaları ile kadın ve çocuklara saldırdı.

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ses bombaları ile kadın ve çocuklara saldırdı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı. İsrail askerlerinin kadınlara ve çocuklara ses bombaları atarak saldırması büyük paniğe yol açtı. Yaşanan olayda yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bugün İsrail güçleri, Şam Kapısı'nı kapatarak Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelledikten sonra teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmıştı. Mescid-i Aksa'ya giren İsrail güçlerinin, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı. Filistin Kızılayı ise, olaylarda en az 53 kişinin yaralandığını, 23 yaralının ise hastaneye kaldırıldığı duyurmuştu.

Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı
Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı
Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı
Son dakika haberleri: İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da kadın ve çocuklara saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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