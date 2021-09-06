Son dakika haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika habere göre İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda 2'si çocuk 10 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Çocuklardan birinin henüz 13 yaşında olduğu ve Ramallah yakınlarındaki Calazon Mülteci Kampı yakınlarında gözaltına alındıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci