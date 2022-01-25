Son dakika haberleri... İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika haberleri... İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri... İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde evlere baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Beytullahim, Cenin ve El-Halil kentlerinden olmak üzere 20 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlar arasında 18 yaş altı bir genç ile bir üniversite öğrencisinin de yer aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.???????

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haber

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