Son dakika haberleri | İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberleri | İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bir sınır üssüne ateş açtıkları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, 1'ini de yaraladı.

İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bir sınır üssüne ateş açtıkları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, 1'ini de yaraladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Filistinlilere yönelik şiddeti giderek artıyor. Kudüs'te bulunan Şey Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilerin iftar saatlerinde Filistinlilere yönelik şiddeti bugün Batı Şeria'da bir kez daha kendini gösterdi. İsrail polisi yaptığı yazılı açıklama ile Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bulunan sınır polisine ait bir üsse 3 Filistinli tarafından ateş açıldığını iddia etti. Batı Şeria'da yaşanan olayda 2 Filistinlinin öldürüldüğü, 1'inin de yaraladığı kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, Kudüs ve diğer kentlerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki şiddetin arttığı ifade edildi.

İsrail güçleri, 16 yaşındaki Filistinli öldürmüştü

Çarşamba akşamı İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odla köyüne baskın düzenlemişti. Yaşanan arbedede 16 yaşındaki Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.

Öte yandan, İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'nda 13 Nisan'da barikatlar kurmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında günlerce şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ancak Filistinli gençler 25 Nisan'da barikatları kaldırmayı başarmıştı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:47:07. #1.15#

title