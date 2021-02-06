Son dakika haberleri! İsrail güçleri 2021'in ilk ayında 456 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberleri! İsrail güçleri 2021'in ilk ayında 456 Filistinliyi gözaltına aldı

06.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:58
Son dakika haberleri! İsrail güçleri 2021'in ilk ayında 456 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberler... İsrail güçlerinin ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği operasyonlarda yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistinli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı ortak raporda, İsrail güçlerinin sistematik gözaltı operasyonlarının işgal altındaki Filistin toplumunun tüm kesimlerine uzandığı vurgulandı.

Raporda, 2021'in ilk ayında 8'i kadın, 93'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 456 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı, ayrıca İsrail mahkemelerince 30'u yeni olmak üzere 105 Filistinli hakkında idari tutukluluk kararı verildiği ifade edildi.

İsrail cezaevlerinde 140'ı çocuk, 37'si kadın toplam 4 bin 400 Filistinli tutuklu bulunduğu belirtilen raporda, bunlardan 450'sinin idari tutukluluk yöntemiyle alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da hemen her gün çeşitli gerekçelerle gözaltı operasyonları düzenliyor. Genellikle gözaltına alınanlardan bazılarını soruşturmaya tabi tuttuktan sonra serbest bırakıyor, bazılarını da mahkemelere sevk ediyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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