Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin Nablus, Kudüs ve Beytüllahim kentlerinde 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title