Son dakika haberleri: İsrail Gazze'de bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı
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Son dakika haberleri: İsrail Gazze'de bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı

Son dakika haberleri: İsrail Gazze'de bir cami ile 12 sivil yerleşim alanını bombaladı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda bir cami ve 12 sivil yerleşim alanını hedef aldı, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda bir cami ve 12 sivil yerleşim alanını hedef aldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'ne yönelik yoğun bombardıman sonucu bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Vurulan binalardan birinin 6 katlı olduğu ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile İslam Üniversitesi'ne ait bir grup okulun yakınında yer aldığı aktarıldı.

Bombalanan binanın en alt katında bir cami, diğer katlarda ise eğitim merkezlerinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Refah ve Han Yunus kentlerinde de sivil yerleşim bölgelerini vurdu. Saldırılarda kıyılar ve tarım alanları da hedef alındı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 61'i çocuk olmak üzere 213'e çıktığını açıklamıştı. Saldırılarda 1442 kişi de yaralandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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