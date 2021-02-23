Son dakika haberleri: İsrail gazetesi: Blinken, İsrail'den Filistin'e aşı ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını istedi

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail yönetiminden işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını istediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail yönetiminden işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını istediği bildirildi.

İsrail'deki Walla News'ün sayfasında yer alan haberde, Blinken ile İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarına Kovid-19 aşısının ulaştırılmasının da gündeme geldiği belirtildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, görüşmede Blinken'ın Ashekazi'den Batı Şeria ve Gazze'ye Kovid-19 aşısı ulaştırılması konusunda İsrail'in kolaylık sağlamasını istediği ifade edildi.

Ashkenazi'nin ise Filistin'in Rusya'dan temin ettiği Sputnik V aşısının ilk partisinin Batı Şeria'ya ulaştırılmasına izin verdiklerini, bu aşıların bir kısmının da Gazze'ye gönderildiğine işaret ettiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın ayrıca İsrail'de çalışan 75 bin Filistinliyi aşılamayı planladıklarını Blinken'a söylediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın habere ilişkin yorum yapmadığı dile getirildi.

Kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, işgali ve ablukası altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri aşılmaya karşı çıkıyor.

Uluslararası toplumdan gelen eleştirilerin ardından İsrail yönetimi, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış, bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

İsrail, geçen hafta Batı Şeria'dan Gazze'ye gönderilen 2 bin doz aşının girişini kısa süreliğine engellemişti.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci