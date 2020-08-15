Son dakika haberleri! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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Son dakika haberleri! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bir son dakika haberine göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi.

Son dakika haberleri! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
15.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:06

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait birçok hedefin vurulduğunu belirtti.

Adraee, Hamas'ın deniz kuvvetlerine bağlı bir askeri nokta ile alt yapı ve gözetleme noktalarının vurulduğunu iddia ederken, söz konusu saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Adraee açıklamasında ayrıca Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru gerçekleştirilen her eylemden sorumlu tutulduğunu vurguladı.

Görgü tanıkları ise Gazze'nin kuzey ve merkez bölgesindeki bazı noktalara saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısında 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı ve Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, önceki gün gece yarısından sonra Gazze'deki bazı bölgeleri vurmuş, sabah saatlerinde de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü. İsrail, bunun ardından bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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Kaynak: AA

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