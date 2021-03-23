Son dakika haberleri! İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.
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Son dakika haberleri! İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

23.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:04
Son dakika haberleri! İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

Son dakika gündem haberi... İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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