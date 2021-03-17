Son dakika haberleri! İsrail'de yurt dışından dönenlere Kovid-19 karantinasını takip için elektronik bileklik takılacak
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Son dakika haberleri! İsrail'de yurt dışından dönenlere Kovid-19 karantinasını takip için elektronik bileklik takılacak

17.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
Son dakika haberleri! İsrail'de yurt dışından dönenlere Kovid-19 karantinasını takip için elektronik bileklik takılacak

Son dakika habere göre İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor.

İsrail, yurt dışından dönenlere iki haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinası boyunca elektronik bileklik takılmasını zorunlu hale getiriyor.

İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen yabancılara, iki haftalık Kovid-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Böylece Kovid-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak.

Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise iki hafta boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek.

İsrail'de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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