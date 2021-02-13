Son dakika haberleri! İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi
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Son dakika haberleri! İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

13.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:34
Son dakika haberleri! İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

Son dakika gelişmesine göre Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 34. haftasında da devam etti.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 34. haftasında da devam etti.

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen Netanyahu karşıtı gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'teki Başkanlık Rezidansı önü oldu.

İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayrakların taşındığı gösteride, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'yu henüz telefonla aramamasına atıfta bulunularak, "Hadi Biden, bizim zalimi ara" yazılı pankart dikkati çekti.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı protestoda, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı ve göstericilerden bazılarının "suç başbakanı" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

İsrail'de 8 ayı aşkın süredir Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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