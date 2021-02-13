Son dakika haberleri! İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 34. haftasına girdi

Son dakika gelişmesine göre Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler, 34. haftasında da devam etti.