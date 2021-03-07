Son dakika haberleri: İsrail'de lokanta, kafe ve etkinlik mekanları aşı belgesi olanlar için açıldı
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Son dakika haberleri: İsrail'de lokanta, kafe ve etkinlik mekanları aşı belgesi olanlar için açıldı

07.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:16
Son dakika haberleri: İsrail'de lokanta, kafe ve etkinlik mekanları aşı belgesi olanlar için açıldı

Son dakika haberlerine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve etkinlik mekanları, aşının iki dozunu da yaptıran kişilere hizmet vermeye başladı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve etkinlik mekanları, aşının iki dozunu da yaptıran kişilere hizmet vermeye başladı.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla aşının yapıldığı ülke olan İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen önlemler kademeleri şekilde gevşetilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugünden itibaren, lokanta ve kafeler, Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıranlara verilen "yeşil pasaport" isimli belgeye sahip kişilere hizmet vermeye başladı.

Yeşil pasaport sahipleri, 300 kişiyi ya da mekanın kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklere katılabilecek.

Ayrıca kültürel ve sportif faaliyetlere de yeşil pasaporta sahip sınırlı sayıda izleyicinin katılmasına izin verilecek.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 929 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 716 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda.

Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında, lokanta ve kafeler sadece paket servisi hizmeti verebiliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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