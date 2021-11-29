Son dakika haberleri: İsrail'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 2'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 2'ye yükseldiği, 15 de şüpheli vaka bulunduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Ülkede 2 kişide yeni varyantın tespit edildiği, 15 kişide ise yeni varyant şüphesi bulunduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kabine, İsrail Güvenlik Ajansı'na teyitli Omicron varyantı vakalarının izlenmesi ve bulaşma zincirinin kesilmesi için cep telefonu izleme yetkisi tanımladı.

Söz konusu takibin 2 Aralık'a kadar devam edeceği ancak ihtiyaç halinde uzatılabileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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