Son dakika haberleri | İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi

Son dakika haberleri | İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail'deki bir füze fabrikasında test sırasında patlama olduğu, şu ana kadar can kaybı rapor edilmediği bildirildi.

İsrail'deki bir füze fabrikasında test sırasında patlama olduğu, şu ana kadar can kaybı rapor edilmediği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrail'in kuzeyindeki Ramla kenti yakınlarında bulunan Tomer füze fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın "rutin bir test" sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bölge sakinleri, patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü.

Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

Tomer şirketi, İsrail ordusu ve diğer İsrail savunma sistemleri tarafından kullanılmak üzere füzeler üretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Ezgi Mola Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:38:50. #1.14#

title