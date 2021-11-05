Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti bütçe maratonunu kazasız atlattı

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti, 2022 yılı bütçesini de Meclisten geçirdi.

Mecliste 573 milyar yeni İsrail şekellik (yaklaşık 183 milyar dolar) 2022 yılı bütçesi için dün başlayan oturum bu sabah erken saatlere kadar devam etti.

Yapılan oylamada, 120 sandalyeli Mecliste 56 "ret" oyuna karşılık 59 "evet" oyuyla 2022 bütçesi kabul edildi.

İsrail Başbakanı Bennett, bütçenin kabul edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'i rayına oturttuk." ifadesini kullandı.

Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, dün de 2021 bütçesini Meclisten geçirerek rahat bir nefes aldı.

Zira koalisyon hükümetinin yıllık bütçeleri en geç 14 Kasım'a kadar Meclisten geçirmesi gerekiyordu. Aksi halde koalisyon hükümeti yasal olarak dağılacak ve ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacaktı.

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