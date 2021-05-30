Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
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Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı

Son dakika haberleri! İsrail'de Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.

Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.

Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an, sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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