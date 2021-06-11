Son dakika haberleri! İsrail'de Başbakan Netanyahu dönemini sonlandıracak koalisyon hükümetinin kurulmasına bir adım daha yaklaşıldı
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Son dakika haberleri! İsrail'de Başbakan Netanyahu dönemini sonlandıracak koalisyon hükümetinin kurulmasına bir adım daha yaklaşıldı

Son dakika haberleri! İsrail'de Başbakan Netanyahu dönemini sonlandıracak koalisyon hükümetinin kurulmasına bir adım daha yaklaşıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dönemini sona erdirecek ittifakta yer alan partiler, koalisyon hükümeti anlaşmasını imzaladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dönemini sona erdirecek ittifakta yer alan partiler, koalisyon hükümeti anlaşmasını imzaladı.

Hükümette yer alacak 8 partinin imzasının ardından koalisyon anlaşması yasal sürenin sona ermesine saatlere kala İsrail Meclisi'ne sunuldu.

Bu adımın ardından Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulması için geriye sadece Meclis'te güven oyu alması engeli kaldı.

Pazar günü yapılacak oylamada güven oyu alması halinde Netanyahu koltuğunu kaybedecek ve Yamina lideri Naftali Bennett, Ağustos 2023'e kadar ülkenin yeni başbakanı olacak.

Bennett'in ardından başbakanlık koltuğuna Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid oturacak ve Kasım 2025'e kadar bu görevi sürdürecek.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Lapid, 2 Haziran'da partisi Gelecek Var'ın da aralarında bulunduğu 8 muhalif partinin koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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