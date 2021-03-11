Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi
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Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi

11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:54
Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi

Son dakika haber: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini ve bunun iyi bir şey olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini ve bunun iyi bir şey olduğunu belirtti.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak milletvekili seçimleri öncesi partisi Likud'un, Türkiye asıllı Yahudilerin büyük çoğunluğunun yaşadığı Bat Yam kentinde düzenlediği seçim kampanyası programına katılan Netanyahu, burada kendi partisinden olan bakanların tanıtımını da içeren bir konuşma yaptı.

Çevreyi Koruma Bakanı Gila Gamiel, kendi ismi zikredildiğinde Netanyahu'ya, "Gaz konusunda neler oluyor?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Netanyahu, "Gaza doğru ilerliyoruz. Mısır'la konuşuyoruz, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) ile konuşuyoruz. Yunanistan ile konuşuyoruz. Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de 9 Mart Salı günü Rum basınına verdiği röportajda, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

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